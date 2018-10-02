Macaristan'dan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tepki: Macarların verdiği kararı kabullenemiyorlar

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Macar halkının verdiği kararı kabullenemediğini savundu.

Macaristan'da nisan ayında düzenlenen genel seçimde Başbakan Orban'ın hükümetinin 3'te 2'lik çoğunluğu elde ettiğine dikkat çeken Szijjarto, ''Solcu, göçmen taraftarı Alman Cumhurbaşkanının bu hoşuna gitmiyor. Macaristan'ın göçmen ülkesi olmayacağı yönünde Macarların verdiği kararı kabullenemiyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Szijjarto ayrıca, liberal demokrasiye sahip ülkelerin, kendi vatandaşlarını düzensiz göçten koruyamadığını iddia etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir konuşmasında Başbakan Orban'ın demokrasi ve hukuk devletini sorguladığını ve sınırladığını ileri sürmüştü. (AA)