HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Macaristan'dan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tepki: Macarların verdiği kararı kabullenemiyorlar

Macaristan'dan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tepki: Macarların verdiği kararı kabullenemiyorlar

Macaristan%E2%80%99dan+Almanya+Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1+Steinmeier%E2%80%99e+tepki:+Macarlar%C4%B1n+verdi%C4%9Fi+karar%C4%B1+kabullenemiyorlar

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e tepki gösterdi.

x

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Macar halkının verdiği kararı kabullenemediğini savundu.

Macaristan'da nisan ayında düzenlenen genel seçimde Başbakan Orban'ın hükümetinin 3'te 2'lik çoğunluğu elde ettiğine dikkat çeken Szijjarto, ''Solcu, göçmen taraftarı Alman Cumhurbaşkanının bu hoşuna gitmiyor. Macaristan'ın göçmen ülkesi olmayacağı yönünde Macarların verdiği kararı kabullenemiyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Szijjarto ayrıca, liberal demokrasiye sahip ülkelerin, kendi vatandaşlarını düzensiz göçten koruyamadığını iddia etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir konuşmasında Başbakan Orban'ın demokrasi ve hukuk devletini sorguladığını ve sınırladığını ileri sürmüştü. (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak

En Çok Okunanlar