3 çocuk yapan evli çiftlere 30 bin euro verilecek

Uygulama Temmuz ayı içerisinde başladı ve en önemli özelliği faizsiz olması ve bu krediyi çekecek olan çiftlerin parayı diledikleri gibi harcayabilecek olmaları.

Pek çok diğer AB ülkesi gibi Macaristan da iş gücü sıkıntısı yaşıyor çünkü yetişmiş kişiler daha yüksek maaşlar ve hayat standardı için farklı AB ülkelerine gidiyor. Avrupa nüfusunun da yaşlandığı düşünüldüğünde bazı küçük devletlerin demografik bir krize doğru sürüklendiği biliniyor.

"AVRUPA KIRILMA NOKTASINDA"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve lideri olduğu sağ partisi Fidesz bu konuda ülke nüfusunun kitle göçü ile değil aile büyümesi ile artmasını istiyor.

Orban geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu durumu "Bizim sayılara değil Macar çocuklara ihtiyacımız var" ifadesi ile aktarmış, "Avrupalı toplumların tarihi bir kırılma noktasında durduğunu anlamalıyız" demişti.

Eurostat verilerine göre Avrupa'da bugün ortalama doğurganlık sayısı 1,59. Macaristran 1,49 ile bu ortalamanın altında bulunuyor.

ÖMÜR BOYU VERGİ MÜKELLEFİYETİ

Orban hükümetinin nüfusu arttırmak için oluşturduğu teşvik sadece geri ödemesiz kredi değil. Bütçe'nin yüzde 4,8'ini buna ayırdığını açıklayan Orban, büyük ailelerin ev alımı ve araba alımında sübvansiyonlar ve en az dört çocuk yetiştirmekte olan kadınların ömür boyu vergiden muaf tutulması gibi dikkat çeken diğer teşvikleri de hayata geçiriyor.

30 bin euroluk kredi için gereken şartlar ise şöyle:

Evli olmak,

Evlenen çiftten en az bir tarafın ilk evliliği olması,

Kadının 18 ila 40 yaş arasında olması,

Evli çiftten en az bir kişinin Macaristan'da en az 180 günlük sosyal katılım payı ödemiş olması.

Krediyi çeken çiftler eğer ilk beş yıl içerisinde bir çocuk sahibi olursa kredinin faiz kısmı bir daha geri gelmemek üzere iptal ediliyor ve aylık ödemeler takip eden üç yıl boyunca donduruluyor.

İkinci çocuk doğar doğmaz kredi geri ödemesi bir üç yıl daha donduruluyor. Üçüncü çocuk doğduğunda ise hem kredinin geri ödemesi tamamen donduruluyor hem de o güne kadar geri ödenmiş taksitler çifte geri veriliyor.

Eğer çift ilk beş yıl içerisinde çocuk sahibi olamazsa veya boşanırlarsa alınan kredinin tamamını dört ay içerisinde devlete geri ödemeleri gerekiyor. Bu durumun tek istisnası ise sağlık problemi. Eğer bir sağlık problemi nedeniyle çocuk olmuyorsa kredi koşulları değişmiyor.

2 BİN 400 AİLE BAŞVURDU, 14 BİN AİLE EN AZ BİRİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Macar Hazine Bakanlığı'na göre Temmuz ayı başında başlayan programa birkaç hafta içerisinde 2 bin 400 aile başvurdu. 14 bin aile ise teşvik planındaki imkanların en az birinden yararlanmak istedi.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Teşvik planını eleştirenler de var. Bu yardımların sadece orta sınıf Macarlara yarayacağı ve düşük gelirli alt sınıf insanlara ulaşmayacağı düşünülüyor. Macar hükümeti ise fakir insanlar için hali hazırda ayrı yardım paketleri olduğunu kaydediyor.

(Euronews)