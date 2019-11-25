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Lüksemburg'dan AB'ye çağrı: Filistin'i bir devlet olarak tanıyın

Lüksemburg'dan AB'ye çağrı: Filistin'i bir devlet olarak tanıyın

Avrupa Birliği'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıması gerektiğini bir kez daha gündeme getiren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD’nin Yahudi yerleşimlerine ilişkin politikasına yanıt vermek için Filistin’in bir devlet olarak tanınması çağrısını yineledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkeleri, Filistin'i bir devlet olarak tanımanın uygun olup olmadığını tartışmalı. Bu şekilde Trump'ın politikasına karşı bir ağırlık koyabiliriz" diyerek tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Asselborn ayrıca, "Filistin’in AB tarafından tanınması, Filistinlilerin aynı İsrailliler gibi kendilerine ait bir ülke, bir vatana ihtiyaç duyduklarının işareti olacak" dedi.
 
Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya ve Lüksemburg’un Filistin'i tanıyabileceğini düşünen Lüksemburg Dışişleri Bakanı, “Bu, sonraki aşamada bir Avrupa girişimi olarak düşünülebilir” dedi.
 
Asselborn daha önce de “Eğer Fransa Filistin’in tanınmasına öncülük ederse bunu Lüksemburg da dahil olmak üzere diğer ülkeler takip edecektir” ifadelerini kullanmıştı. Asselborn’un bu açıklaması başta Almanya olmak üzere son dönemde ABD ile siyasi ve ekonomik anlamda tartışma yaşayan birçok ülkede tartışmalara neden oldu.
 
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklamıştı.
 

AA


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