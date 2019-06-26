Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7643
  • 6,5554
  • 260.251
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı detayı! Kabul edecek misiniz?

Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı detayı! Kabul edecek misiniz?

Lübnanlı liderden dikkat çeken Osmanlı detayı! Kabul edecek misiniz"

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti'ne sunduğu teklifi hatırlatarak, "Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" dedi.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e sunduğu teklifin sert dille reddettiğini hatırlattı.

“OSMANLI KABUL ETMEDİ, ARAPLAR MI KABUL EDECEK?”

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Filistin topraklarını satın almak için Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e teklif sunduğunu ve sultanın bu teklife sert tepki gösterdiğini söyleyen Velid Canbolat, sözlerine şöyle devam etti:

“Theoder Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?”

NE OLMUŞTU?

Bahreyn’in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün sona erecek “Refah için Barış” başlıklı çalıştay ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cem Yılmaz oyaladı, Şener Şener mutfak kapısından kaçtı

Fındığa 'kahverengi kokarca' tehdidi