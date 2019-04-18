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Lübnan'da kamu çalışanlarından genel grev

Lübnan'da kamu çalışanlarından genel grev

Lübnan’da kamu çalışanları, hükümetin maaşlarda kesintiye gitme planını protesto etmek amacıyla bir günlük genel greve gitti.

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Lübnan’da öğretmenler ve belediye personeli de dahil kamu çalışanları, hükümetin bütçe açığını azaltmak için maaşlarda kesintiye gitme planına karşılık bir günlük genel grev yaptı. 

Başkent Beyrut'ta Parlamento binası önünde toplanan kamu çalışanları, hükümetin maaş kesintisine yönelik planlarını protesto etti. Göstericiler, "Açlık politikasına hayır, kamu çalışanlarının ceplerinden açığı kurtarmaya hayır", "Maaşların kesilmesi kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıdı. 

Lübnan hükümetinin, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde onaylanması beklenen 2019 devlet bütçesini görüşmek üzere bugün toplanması bekleniyor. 

(İHA)

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