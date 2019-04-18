Lübnan ve İngiltere askeri iş birliğini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ve beraberindeki heyeti, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği konuları ele alındı.

- "İsrail'den gelebilecek her türlü saldırıya karşı kendimizi savunmak doğal hakkımızdır"

Avn, İsrail'in ülkesine yönelik hava, kara ve deniz alanındaki ihlallerinin devam ettiğine dikkati çekerek, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında güven ve istikrarı korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldıklarını hatırlattı.

"İsrail'den gelebilecek her türlü saldırıya karşı kendimizi savunmak doğal hakkımızdır." diyen Avn, İsrail'in Kudüs'ü "başkent" ilan etmesi ve Golan Tepeleri'ne ilişkin politikalarının yaratacağı sonuçlardan kaygı duyduklarını vurguladı.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter da ülkesinin Lübnan ordusuna sağladığı desteğin süreceğini kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle Lübnan'a gelen Carter, Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve İngiltere'nin Lübnan ordusuna desteği ele alındı.

(AA)