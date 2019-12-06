Lübnan, Türkiye'den gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu
Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.
Reuters'ın haberine göre; Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, dost ülkelerden güvenli gıda ve hammadde yardımı talebinde bulundu.
Hariri yardım talebini direkt olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'a ilettiğini söyledi.