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  3. Lübnan, Suriye'ye olan sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı
02 Haziran 2020 Salı 18:09 | Son Güncelleme:

Lübnan, Suriye'ye olan sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı

Lübnan, Suriye'ye olan sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı

Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı tuttuğu Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında kalan vatandaşların ülkeye dönüşünün sağlanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulunun 31 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda, Suriye ile sınır kapılarının bugün ve 4 Haziran Perşembe için açık olacağı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada Masna ve El-Abbudiyye sınır kapılarının sadece Suriye'den dönmek isteyen Lübnan vatandaşlarının ülkeye girişleri için açık tutulacağı ifade edildi.

Lübnan hükümetinin, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapıları kapatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ilk kez 21 Şubat'ta görüldüğü Lübnan'da, toplam vaka sayısını 1242, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 27 olarak açıklamıştı.

LÜBNAN SINIR KAPILARI

Güneyinde İsrail ve doğu ile kuzeyinde Suriye olmak üzere iki ülkeyle sınır komşusu olan Lübnan'ın, batısında ise Akdeniz yer alıyor. Lübnan, İsrail ile 87 kilometrelik sınıra sahip olurken geriye kalan 375 kilometrelik kara sınırını Suriye ile paylaşıyor.

Lübnan ile Suriye arasında Cedide Yabus (Lübnan'da Masna), Ed-Debbusiye (Lübnan'da El-Abbudiyye), Cusiyye (Lübnan'da El-Kaa), Tartus (Lübnan'da El-Arida) ve Tel Kalak (Lübnan'da El-Bukaya) olmak üzere 5 sınır kapısı bulunuyor.


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