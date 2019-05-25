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  3. Lübnan Filistin meselesine ABD'nin 'adil bir çözüm' çalışması başlatmasını istedi

Lübnan Filistin meselesine ABD'nin 'adil bir çözüm' çalışması başlatmasını istedi

Lübnan Filistin meselesine ABD'nin 'adil bir çözüm' çalışması başlatmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'den, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulmak için çalışmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'den, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulmak için çalışmasını istedi. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'i kabul etti. Avn, görüşmede, ABD yönetiminin, 71 yılı aşkın süredir çözülemeyen Filistin meselesine ve mülteciler sorununa adil bir çözüm bulunması için çalışması çağrısında bulundu.

Ülkesinin barışı sağlamak için çalıştığına ve barışın Orta Doğu halklarına güvenliği garanti ettiğine işaret eden Avn, ABD'den ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri konusuna yardımcı olmasını isteyerek, Lübnan'ın, içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar altında sığınmacı yükünü kaldırmaya artık gücünün olmadığını dile getirdi. Avn, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılığını da yineleyerek, İsrail ile güney ve kara-deniz sınırının belirlenmesi meselesine ABD'nin yardımcı olmasını istedi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Engel de ABD'nin, Lübnan'a tüm alanlarda ve silahlı kuvvetlerine destek konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi.

(AA)

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