Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda tomografi teknolojisine geçiliyor

Birkaç yıl içinde yolcuların sıvıları ve dizüstü bilgisayarları güvenlik kontrolünde çantalarından çıkarmalarına gerek kalmayacak.

Heathrow'da güvenlik taramalarında yeni teknolojiye geçilmesi için 50 milyon sterlin (Yaklaşık 365 milyon Türk Lirası) yatırım yapıldı.

Hastanelerde kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazlarına benzeyen teknoloji, çantaların içindeki cisimlerden net görüntü alınmasını sağlıyor.

Güvenlik görevlileri, ayrıntılı 3 boyutlu görüntüleri kolayca inceleyebilecek.

ABD'de kullanılıyor

Bilgisayarlı tomografi tarama teknolojisi halen ABD'deki bazı havalimanlarında kullanılıyor.

Atlanta'daki Hartsfield-Jackson ile Chicago'daki O'Hare bunlardan bazıları.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi, 2020 yılına kadar bu tarayıcılardan 300 adet satın almayı planlıyor.

(BBC Türkçe)