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Londra-Dalaman uçağında alkolik yolcu paniği

Londra-Dalaman uçağında alkolik yolcu paniği

İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi Jet2’nin Londra-Dalaman seferini yapan Airbus 321 tipi uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra alkollü kadın bir yolcu olay çıkardı.

Yolcuların polise verdiği bilgilere göre 25 yaşındaki kadın yolcu yerinden kalkarak diğer yolcuları tehdit etti. Kabin ekibinin tüm uyarılarına da aldırış etmeyen yolcu, çığlık atarak uçağın kokpitine koştu, kabin ekibine de saldırdı.Bu sırada da G-POWU kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu yardım çağrısında bulundu ve geri döneceği bilgisini paylaştı. Bunun üzerine 2 Typhoon savaş uçağı, geri dönen yolcu uçağının Londra’ya inişine kadar eşlik etti. Savaş uçaklarının ses hızını geçmesi sonucu sonik patlama meydana gelince Londra’da yaşayanlar panik yaşadı. 

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