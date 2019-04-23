Londra'daki çevreci eylemlerde binden fazla kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi, eylemcilerin işgali altındaki Waterloo Köprüsü, Oxford Circus ve Parlamento Meydanı'na yönelik operasyonlarda bir hafta boyunca gözaltına alınanlarının sayısının bini geçtiğini açıkladı.

Polis, gözaltına alınanlardan 71'inin mahkemeye sevk edildiğini, diğerlerinin ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Bazı eylemciler geçen hafta petrol şirketi Shell'in Londra'daki merkezini basarak binaya zarar vermiş, bazı eylemciler de metro hatlarında ve otoyollarda ulaşımı engellemişti.

- Parlamento Meydanına yürüyüş

Öte yandan eylemci grup, bu sabah polisin kendilerine yasal eylem hakkı tanıdığı Marble Arch'tan Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Parlamento çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, yaklaşık 500 göstericiye Parlamento Meydanı'nda bu gece yarısına kadar kalma izni verdi.

Polis, eylemcilerin bu iznin sınırlarını ihlal etmeleri durumunda Extinction Rebellion yöneticilerini de gözaltına alacağını bildirdi.

Eylemciler ise yarını da Parlamento Meydanı'nda geçirerek perşembe günü kentin finans merkezi City of London'a yürüyeceklerini açıkladı.

- İşgal eylemleri

Çevreci eylemciler, geçen hafta boyunca Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti.

İngiliz basınında ve kamuoyunda polis, eylemcilere fazla tolerans göstermekle suçlanmıştı. Polis ise yumuşak tutumunu eylemcilerin şiddete başvurmamasını gerekçe göstererek savunmuştu.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyor.

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion bu ay İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda da çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.

(AA)