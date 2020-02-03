Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Dün, Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlenmiş ve olay terör bağlantılı ilan edilmişti.

Reuters'ın haberine göre dün gerçekleşen saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Kasım 2019'da da bıçaklı saldırı düzenlenmişti

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.