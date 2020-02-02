Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terör saldırısı gerçekleşti. Saldırgan polis tarafından vuruldu, yaralılar var.... Londra polisi, olayı terör bağlantılı ilan etti.

Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.


Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
<p>Erenler ilçesinde oynanan 1´inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşı karşıy

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!