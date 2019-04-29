Libya'nın en büyük petrol kuyusuna silahlı saldırı düzenlendi

AA muhabirine konuşan General Halife Hafter'e yakın kaynaklar, Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneyine başlattığı operasyon sırasında geçen şubat ayında ele geçirdikleri Şerare Petrol Sahasına ait ana istasyonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda petrol sahasında herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Petrol sahasının, Hafter'e bağlı güçlerin eline geçtiği geçen şubat ayından bu yana, ilk kez bir silahlı saldırının hedefi olduğu kaydedildi.

Şerare, Libya'nın güneyindeki kara altın deposu

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare, ülkenin güneyinde yer alıyor.

Aralık 2018'de silahlı grupların yerel halkla birlikte petrol sahasına girmesiyle, Libya'da petrol üretimini ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de üretimi durdurmuştu.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba bağlı güçler, şubat ayı ortasında Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumuna sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, söz konusu petrol sahasında üretimin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varmıştı.

(AA)