Libya'dan Batı'ya çağrı: İmzaladığımız güvenlik anlaşmalarına uyun 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac; Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’den, darbeci General Halife Hafter’e bağlı milis güçlerin Trablus’a saldırılarını engellemek için UMH’ye destek olmaları istendi. Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasadışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere işbirliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.

YABANCI UÇAKLAR VURDU

Libya’da Başkent Trablus’un doğusundaki Misrata kentinde bazı hedefler yabancı savaş uçakları tarafından bombalandı. UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, Hava Savunma ve Hıttin Taburu kampları gibi Misrata kentindeki eski askeri noktalara hava saldırıları düzenlendiğini belirtti ancak uçakların hangi ülkelere ait olduğunu açıklamadı. UMH Başkanlık Konseyi ise saldırıyı kınadı ve bunların bir zayıflık ve çaresizlik işareti olduğu ifade edildi. Hafter, son olarak 12 Aralık’ta Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Başta Misrata olmak üzere 10 kentte Hafter’e karşı seferberlik ilan edilmişti.

Başkent Trablus’ta saldırıları protesto eden Libyalılar ‘Darbeci Hafter’ yazan pankartlar taşıdı.

DEDESİ TÜRK ASILLI ÇIKTI

Trablus hükümetinin başkanı Serrac’ın Osmanlı vatandaşı olan dedesinin Manisa’dan 1840’ta Trablus’a gittiği öğrenildi.

3 ÜLKEDEN KİRLİ İTTİFAK

Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamleleri karşısında paniğe kapılan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’ye karşı anlaştı. Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan ülkeler, Türkiye’nin Akdeniz planlarını engellemek amacıyla yapılacak olan eylemlerin koordinasyonu konusunda anlaşmaya vardılar. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Koushos, Sisi’nin Anastasiadis ile buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hemfikir olduğunu belirttiğini söyledi.

YUNANİSTAN’DA HALKIN YÜZDE 60’I ENDİŞE DUYUYOR

Yunanistan’da hazırlanan bir anket Yunan halkının Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Pulse for Skai isimli araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete katılan Yunanlıların yüzde 60’ı Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı endişeli. Değişim Hareketi isimli partiyi destekleyenler arasında bu oranın yüzde 75 olduğu açıklanırken Başbakan Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi’de ise bu oranın yüzde 68 olduğu aktarıldı. Anket sonuçlarına göre eski hükümet SYRIZA’yı destekleyen seçmenlerin yüzde 53’ü de Türkiye ile yaşanan gerilimden rahatsız olmuş durumda ve endişeli.