Libya'daki kirli iş birliği ortaya çıktı: Esed savaşçı gönderiyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye hava yolu şirketi Cham Wings aracılığıyla Hafter’in merkez olarak edindiği Libya’nın doğusundaki Bingazi kentine Suriye’den savaşçılar getirildi.

Açıklamada Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bingazi’ye taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Bingazi’den üst düzey bir heyet 1 Mart’ta Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü. Ziyaretten kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına aykırı bir şekilde, Esed rejimi Libya Şam Büyükelçiliğini Halife Hafter’in sözde hükümetine vermişti.

(AA)