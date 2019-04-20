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  3. Libya’daki çatışmalarda ölü sayısı 220’ye yükseldi

Libya’daki çatışmalarda ölü sayısı 220’ye yükseldi

Libya’daki çatışmalarda ölü sayısı 220’ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Libya’da yaşanan çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 220’ye yükseldiğini duyurdu.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’un kontrolünü ele geçirmek üzere bölgeye düzenlediği saldırılarda çıkan çatışmalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 220’ye yükseldi.

Yapılan açıklamada, “Trablus’taki ölü sayısı şuan 220, yaralı sayısı ise bin 66. Ölenlerin arasında siviller, çocuklar kadınlar ve sağlık çalışanları da var” ifadelerine yer verildi. Dünya Sağlık Örgütü’nden dün yapılan açıklamada ölü sayısının 213 olduğu ve örgütün bazı ambulanslarına saldırıda bulunulduğunu duyurulmuştu. Örgün tüm taraflara sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef almamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

AA

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