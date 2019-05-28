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28 Mayıs 2019 Salı 10:25 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:25

Libya'daki çatışmalarda 562 kişi hayatını kaybetti

Libya'daki çatışmalarda 562 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde son aylarda yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablus'taki çatışmalar sonucunda 40'ı sivil toplam 562 kişi öldü, 2 bin 855 Libyalı da yaralandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

(AA)

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