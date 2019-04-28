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  3. Libya'da UMH'nin Trablus Havalimanı çevresini bombaladığı iddia edildi

Libya'da UMH'nin Trablus Havalimanı çevresini bombaladığı iddia edildi

Libya'da UMH'nin Trablus Havalimanı çevresini bombaladığı iddia edildi

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakların Trablus Uluslararası Havalimanı çevresine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında UMH'ye bağlı uçakların başkentte Trablus Uluslararası Havalimanı ve Ulusal Hava Üssü çevresine 6 hava saldırısı düzenlendiğini, saldırılarda ağır bombalar kullanıldığını ancak hedefleri vurmada başarılı olamadıklarını belirtti.

Mismari, UMH uçaklarının Trablus Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki bölgede bir binayı hedef aldığını, bazı sivillerin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan doğu bölgesindeki bir limana Fransız gemisinin demir attığına dair yerel medyada yer alan iddiaları ise yalanlayan Mismari, demir atan geminin Libya bandıralı olduğunu belirtti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

Libya'da İran bandıralı gemiye el konuldu

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin batısındaki Mısrata limanı yakınlarında ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İran bandıralı bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan, İran'a ait bir geminin Mısrata limanına girmeye çalıştığı haberlerinin takip edildiği belirtildi.

Limandaki güvenlik birimlerine talimat verildiği, Mısrata Liman Müdürlüğü ve Mısrata Limanı Gümrük Merkezi tarafından yürütülen araştırmalar sonucu geminin adının Shahr E. Kord olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan şirketlerden birine ait olduğu ve 144 konteyner taşıdığı belirtilen geminin, Mısrata Limanı'na çekildiği ve gümrük muhafaza ekiplerince gereken işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Geminin, başsavcılığın soruşturması tamamlanıncaya ve konteynerler içinde ülkeye girişi yasaklı mallar olup olmadığı belirleninceye kadar limanda tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, geminin nereden geldiği ve neden Mısrata Limanı'na girmeye çalıştığıyla ilgili bilgi verilmedi.

(AA)

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