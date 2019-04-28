Libya'da UMH'den BM'ye ihmalkarlık eleştirisi

UMH'den yapılan yazılı açıklamada, "BM ve BMGK, Hafter'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğin ve ihmalin sorumluluğunu taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

UMH, Hafter güçlerinin, Trablus'a yönelik saldırılarında sağlanan hava desteğine ilişkin gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Hafter'in, yabancı uçakların desteğiyle sivilleri ve kent merkezini hedef aldığı Trablus'taki ilerleyişinde kırılma yaşadığını gizlemeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "UMH'nin bu saldırılara tepkisi savaş alanında ve saldırılarda yer alanlara karşı yargı yoluyla olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Hafter'in dünkü saldırısının işlediği savaş suçu zincirine eklenen yeni bir halka olduğu belirtilerek, UMH birliklerinin, kentleri Hafter güçlerinden temizlemeye devam edeceği vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Trablus'a yönelik saldırısında sahada henüz somut ilerleme kaydedemeyen Hafter güçleri, bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

(AA)