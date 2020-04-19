Libya'da UMH Hafter'e ait İHA'yı düşürdü

Halife Hafter milisleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin'den alınan Wing Loong 2 İHA'ları kullanıyor.

Daha önce UMH birlikleri çok sayıda İHA düşürmüştü. Wing Loong 2, yüksek irtifalardan keşif ve gözetleme yapabiliyorken, saldırı düzenleyebilmek için irtifasını düşürmesi gerekiyor.