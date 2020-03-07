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  3. Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait mühimmat deposunu imha etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabında yer alan açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Kununu, mühimmat deposunun, Hafter milislerinin sivilleri hedef almasına karşılık imha edildiğini kaydetti.

Hafter güçleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.


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