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Libya'da UHM ve Hafter arasındaki çatışmalar sürüyor

Libya'da UHM ve Hafter arasındaki çatışmalar sürüyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında Trablus Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde 2 gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor.

AA muhabirinin bölgedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, UMH'ye bağlı güçler, kısa bir süre önce Hafter'e bağlı güçlerin eline geçen havalimanını geri almak için dün büyük bir askeri operasyon başlattı. Hafter'e bağlı savaş uçakları da Trablus'un Tacure bölgesinde UMH birliklerinin konuşlandığı hedefleri vurdu. Tacure Beldesi Meclis Başkanı Hüseyin bin Atiyye, havalimanı çevresinde şiddetlenen çatışmalara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu bazı sivillerin yaralandığını ifade etti.

Atiyye, savaş uçaklarının Tacure'deki hastanenin hemen yakınında yoğun yerleşimin olduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi. UMH'ye bağlı güçler dün, bir haftadır Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı'nın güney bölümüne girmeyi başarmıştı. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

(AA)

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