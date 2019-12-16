Libya Hafter'e karşı harekete geçti! Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezinin yayımladığı, Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir" denildi.

Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkan ve güçlerinin Hafter'in Trablus'a yönelik "belirleyici savaş" adını verdiği operasyona karşı kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası'nda Misrata Belediye Meclisi, askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli STK'lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

(AA)