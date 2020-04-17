Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: Yaralılar var

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yerel kaynakalardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus’un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki yerleşim yerlerini bombaladığı öğrenildi. Bombardımanda bir ailenin yaralandığı belirtilldi.