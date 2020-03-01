Libya'da Hafter milislerinin sivil alanlara saldırıları sürüyor

Libya'da darbeci Halife Hafter başkentte sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Özellikle son günlerde Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı Hafter milislerinin hedefinde.

Arka arkaya yapılan saldırılarda bir günde havaalanı ve çevresine 60'ın üzerinde füze isabet etti.

Havaalanı sık sık ulaşıma kapanırken, çevrede bulunan sivillerin yaşadığı evlerse büyük zarar gördü. Burada yaşayan sivillerin içinde yaralananlar da var.

Saldırılarda füzelerden biri hangara isabet etti ve yangın cıktı.

Saldırılar nedeniyle Mitiga Havaalanı son bir haftadır sık sık uçuşlara kapatılıyor.

HAFTER MİLİSLERİNE AİT MEVZİLER ATEŞ ALTINDA

Meşru hükümete bağlı güçler hem havaalanı hem de sivil yerleşim alanlarına saldırı yapılan Hafter milislerine bağlı mevzileri de ateş altına aldı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, artık sessiz kalmayacaklarını belirtmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait mevzileri ateş altına alırken, milislere ait bazı araçlar da ele geçirildi.

Meşru hükümet askerleri 20’den fazla Hafter milisini de etkisiz hale getirdi.



Ateşkese yanaşmayan darbeci Hafter’in bazı cephe hatlarında ilerleme çabası da sonuçsuz kalıyor.

UMH'ye bağlı askerler, ilerlemeye çalışan Hafter milislerini geri püskürtüyor.