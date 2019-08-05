Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya'da Hafter güçleri hava saldırısı düzenledi: 20 ölü

Libya'da Hafter güçleri hava saldırısı düzenledi: 20 ölü

Libya'da Hafter güçleri hava saldırısı düzenledi: 20 ölü

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Libya'da "El-Ahrar" Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, General Halife Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal yabı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

SALDIRININ HEDEFİ DÜĞÜN ALAYI OLDU

Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı. Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz
<p>ABD´nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan

ABD´de Art Arda Saldırılar! ´Her Yerde Ölü İnsanlar Var´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

türk

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor