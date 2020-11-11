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  • Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktiviste infaz
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:09 | Son Güncelleme:

Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktiviste infaz

Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktiviste infaz

Libya'da darbeci Hafter'in oğlunu eleştiren aktivist sokaka ortasında infaz edildi.

Libya’da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, Halife Hafter’in oğlunu sosyal medyada eleştirdiği gerekçesiyle sokak ortasında infaz edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Libya’da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlunu, güvenlik alanındaki kötü durum nedeniyle sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Libya medyası, Elbaraasi’nin Hafter’e bağlı silahlı güçler tarafından sokak ortasında infaz edildiğini duyurdu.

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