Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7839
  • 7,4143
  • 368.82
  • 97229
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya'da darbeci Hafter işgalindeki Surman kentinde kontrol sağlandı

Libya'da darbeci Hafter işgalindeki Surman kentinde kontrol sağlandı

Libya'da darbeci Hafter işgalindeki Surman kentinde kontrol sağlandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.

AA muhabirine konuşan UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Surman kenti merkezinde hakimiyeti sağladıklarını ve kenar bölgelere doğru ilerlediklerini söyledi.

Hafter milislerinden kalma silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdiklerini kaydeden Mecei, kentin Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Birimi Cezai Soruşturma Servisi’nin de kontrol altına alındığını belirtti.

Dün başkent Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter milislerine ait Çin yapımı 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 Rus yapımı askeri helikopteri düşüren UMH askeri birlikleri, bu sabah Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. 


Kıbrıslı çocuklardan 'teşekkürler Türkiye'm' klibi

Kıbrıslı çocuklardan 'teşekkürler Türkiye'm' klibi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karantina zamanı acemi berberlerin kurbanı olan insanlar

Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarında son durum