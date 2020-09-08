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  3. Libya'da ateşkes çağrısı
08 Eylül 2020 Salı 01:56 | Son Güncelleme:

Libya'da ateşkes çağrısı

Libya'da ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ederek Esed'le görüştü.

Lavrov burada yaptığı açıklamada Libya’da acil ateşkes çağrısında bulundu ve Moskova’nın sorunun diyalogla çözümünden yana olduğunu söyledi.

ARABULUCU OLALIM

Bu arada Lavrov Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan Phileleftheros gazetesine demecinde ise, “Kıbrıs ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek” dedi.

FAS’TA LİBYA MASASI KURULDU

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) temsilcileriyle ile Hafter güçleri temsilcileri uzlaşılan ateşkesten iki hafta sonra Fas’ta görüşmelere başladı. 

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