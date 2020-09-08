Libya'da ateşkes çağrısı

Lavrov burada yaptığı açıklamada Libya’da acil ateşkes çağrısında bulundu ve Moskova’nın sorunun diyalogla çözümünden yana olduğunu söyledi.

ARABULUCU OLALIM

Bu arada Lavrov Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan Phileleftheros gazetesine demecinde ise, “Kıbrıs ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek” dedi.

FAS’TA LİBYA MASASI KURULDU



Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) temsilcileriyle ile Hafter güçleri temsilcileri uzlaşılan ateşkesten iki hafta sonra Fas’ta görüşmelere başladı.