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Libya'da 2 Türk vatandaşının gözaltında olduğu ortaya çıktı

Libya'da 2 Türk vatandaşının gözaltında olduğu ortaya çıktı

Libya'da iki haftadır kendilerinden haber alınamayan Türk vatandaşları Mehmet Demir ve Volkan Altınok'un bir lokantada çalıştıkları ve Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nca (LUO) gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Libya'da iki haftadır kendilerinden haber alınamayan Türk vatandaşları Mehmet Demir ve Volkan Altınok'un bir lokantada çalıştıkları ve Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunca (LUO) gözaltına alındığı ortaya çıktı. Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gashir'de bir restoranda çalışan Türk vatandaşlarının Hafter'e bağlı güçlerce 12 Nisan'da tutuklanarak Bingazi yakınındaki Gırnada Cezaevine götürüldüğü öğrenildi. 

İki Türk hakkında Hafter yanlısı afrigatenews.net haber sitesinde 'ajan olduklarına' dair çıkan ithamlara ilişkin Türk yetkililer, 'iddiaların çok saçma, sosyal medya hazeyanları' olduğunu belirttiler. 
Mehmet Demir ve Volkan Altınok'un Libya'daki iç savaşın zorlu şartlarına rağmen bir restoranda çalıştıkları, ancak birkaç haftadır haber alınamadığı yakınlarının ifadelerine yansımıştı. 

İHA

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