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  3. Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol sektörü pazarlıklardan uzak tutulmalı
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:30 | Son Güncelleme:

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol sektörü pazarlıklardan uzak tutulmalı

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol sektörü pazarlıklardan uzak tutulmalı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, üretim sahalarının kapalı kalmasına sebep olanları "petrol sektörünü pazarlıklardan uzak tutmaya" çağırdı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kapalı petrol sahalarının derhal faaliyete geçmesi ve petrol ihracatına yeniden başlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kapalı petrol sahalarının faaliyete geçmesi ve petrol ihracına yeniden başlanmasının ülkenin döviz rezervini koruyabileceği ve Libyalıların maaşlarının güvencesi olabileceği ifade edildi.

Tüm Libyalıların yararına çalışan kurumun faaliyetlerine engel olmanın yıkımdan başka bir şey getirmeyeceği vurgulanan açıklamada, bunun Libya halkının tek gelir kaynağını ortadan kaldırmak anlamına geldiği kaydedildi.

Petrol sahalarının militarize edilmesinin ve bunun açıkça ilan edilmesinin üzüntü verici bir durum olduğu ifade edilen açıklamada, petrol sahalarının ve limanların askeri operasyon alanlarına dönüşmesi durumunda, depolanan milyonlarca varil petrolün patlamaya hazır hedef haline geleceği vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah da tüm olayların doğru bir şekilde belgelenerek ilgili yerel ve uluslararası kurumlara sunulduğunu aktardı.

Sanallah, Libya halkının gelirlerine dokunanlardan hesap sorulacağını belirtti.

- Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesinden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurması ülke ekonomisini 5 milyar dolar zarara uğratmıştı.

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