Libya Savunma Bakanlığı darbeci Hafter'i uyardı: Ateşkesi yok sayarız

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in "umursamaz" tavrı nedeniyle ateşkesin son bulacağı uyarısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, "Birleşmiş Milletleri (BM) ve Libya'da barış ve diyaloğu destekleyen ülkeleri uyarıyoruz; eğer savaş suçlusu Hafter dizginlenip umursamazlığının önüne geçilmezse 5+5 askeri anlaşmasından çekiliriz." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİ YOK SAYARIZ"

Nemruş, eğer Hafter herhangi bir askeri hamle girişiminde bulunursa bir ateşkes anlaşması yokmuş gibi değerlendireceklerini belirtti.

Bakan Nemruş, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile Libya'da barış çağrısı yapan ve destekleyen uluslararası toplumun, Hafter milislerinin hamleleri ve güneyde ateşkes anlaşmasına yönelik tehditleri karşısındaki sessizliğine şaşırdıklarını kaydetti.

Hafter milislerinin pazar günü ülkenin güneyinde yer alan Ubari'deki saldırısının ilk olmadığına dikkati çeken Nemruş, milislerin bir hafta önce de şehrin mahallerine baskın düzenlediğini ve kent sakinlerinin evlerini yıktığını hatırlattı.

Nemruş, savaş suçlusu Hafter'e bağlı milislerin, Trablus ve Terhune'deki suçlarına yenilerini eklediğine işaret etti.

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HAFTER MİLİSLERİNİN UBARİ SALDIRISI

Libya ordusu, dün Hafter'e bağlı milislerin, Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını duyurmuştu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, söz konusu saldırıyı kınayarak, "Bu ateşkes ihlali, aslında Libya krizinin diyalog yoluyla çözülmesini başarısızlığa uğratmayı amaçlayan dış planların uygulanmasıdır. BM Misyonunun daha önceki birçok açıklamasında işaret ettiği üzere olayın faillerine yaptırım uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da ateşkesi ihlal edenlere BM tarafından yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

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5+5 ORTAK ASKERİ KOMİTESİ TOPLANTILARI VE ATEŞKES ANLAŞMASI

Başkent Trablus'un yaklaşık 1000 kilometre güneyinde bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Tuareglerin oluşturduğu Ubari, Hafter güçlerinin işgalindeki ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya da ev sahipliği yapıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

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