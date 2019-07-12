Libya Sahil Güvenliği, Akdeniz'de 23 düzensiz göçmeni kurtardı

Libya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya açıklarında bir düzensiz göçmen teknesi durduruldu. Teknedeki 18 Libyalı, 4 Mısırlı ve bir Sudanlı Zaviye kentindeki göçmen barınağına götürüldü. Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.