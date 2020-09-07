Libya ordusu duyurdu: Halife Hafter milislerine ait helikopter ele geçirildi

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, başkent Trablus'un doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde Hafter milislerine ait bir helikopterin ele geçirildiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre, zorunlu iniş yaptıktan sonra ele geçirilen helikopterin pilotu, inişten hemen sonra kaçtı.

Libya hükümeti Başbakanı Serrac ve Hafter, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı almış, ancak Hafter güçleri ateşkese rağmen saldırılarına devam etmişti.