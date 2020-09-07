07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16 | Son Güncelleme:AA
Libya ordusu duyurdu: Halife Hafter milislerine ait helikopter ele geçirildi
Libya ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını devam ettiren ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güölerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir askeri helikopteri ele geçirdi.
Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, başkent Trablus'un doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde Hafter milislerine ait bir helikopterin ele geçirildiğini belirtti.
AA'da yer alan habere göre, zorunlu iniş yaptıktan sonra ele geçirilen helikopterin pilotu, inişten hemen sonra kaçtı.
Libya hükümeti Başbakanı Serrac ve Hafter, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı almış, ancak Hafter güçleri ateşkese rağmen saldırılarına devam etmişti.