Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4622
  • 8,8243
  • 463.078
  • 1093.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya ordusu duyurdu: Halife Hafter milislerine ait helikopter ele geçirildi
07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16 | Son Güncelleme:

Libya ordusu duyurdu: Halife Hafter milislerine ait helikopter ele geçirildi

Libya ordusu duyurdu: Halife Hafter milislerine ait helikopter ele geçirildi
AA

Libya ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını devam ettiren ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güölerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir askeri helikopteri ele geçirdi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, başkent Trablus'un doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesinde Hafter milislerine ait bir helikopterin ele geçirildiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre, zorunlu iniş yaptıktan sonra ele geçirilen helikopterin pilotu, inişten hemen sonra kaçtı.

Libya hükümeti Başbakanı Serrac ve Hafter, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı almış, ancak Hafter güçleri ateşkese rağmen saldırılarına devam etmişti.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Türkiye Sigorta, sektöre yön verecek
Macron aslında kim?
Dünyaca ünlü sağ bek Başakşehir'de
Yanındaki çocuğa aldırış etmeyen kişi, sokak ortasında bir kadını dakikalarca dövdü
Başkan Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmişti: Patara Antik Kenti'nde rekor kırıldı
Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Havalimanı Metrosu ilk kez raylara indi

İstanbul Havalimanı Metrosu ilk kez raylara indi