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  • Libya hükümetinden net yanıt: Hafter ile kesinlikle görüşülmeyecek
15 Eylül 2020 Salı 07:24 | Son Güncelleme:

Libya hükümetinden net yanıt: Hafter ile kesinlikle görüşülmeyecek

Libya hükümetinden net yanıt: Hafter ile kesinlikle görüşülmeyecek
AA

Libya hükümeti, medyada yer alan, Başbakan Serrac ile darbeci Hafter'in Paris'te görüşeceklerine dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı. Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, Serrac'ın Hafter ile kesinlikle bir araya gelmeyeceğini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası aracılar ne kadar büyük olursa olsun, ne yakın ne de uzak gelecekte kesinlikle böyle bir buluşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Serrac'ın Hafter ile kesinlikle bir araya gelmeyeceğini belirten Zaklai, medyadaki haberlerin yalan olduğunu vurguladı.

Intelligence Online adlı istihbarat bağlantılı bir gazetede verilen haberde, gelecek perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, darbeci asker Halife Hafter ve Faiz Serrac'ın da katılacağı bir zirve yapılacağı kaydedilmişti.

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