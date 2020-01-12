Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Libya Hükümeti'nden darbeci Hafter açıklaması: Ateşkesi defalarca ihlal ettiler

Libya Hükümeti'nden darbeci Hafter açıklaması: Ateşkesi defalarca ihlal ettiler

Libya Hükümeti'nden darbeci Hafter açıklaması: Ateşkesi defalarca ihlal ettiler

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini duyurdu.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

(AA)


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!
<p>Gürcistan´ın başkenti Tiflis´ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde, 2017´de m

Doğu Karadeniz´de Deprem Riski Arttı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!