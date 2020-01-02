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  3. Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

(AA)


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