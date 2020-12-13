Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’ın darbeci diktatörü Sisi’ye Paris ziyaretinde yüksek onur nişanı (Legion d’honneur) verdi. Macron’un sadık silah müşterisine Akdeniz’de Türkiye’ye karşı durması için verdiği ‘onursuzluk’ için Elysee Sarayı’nda düzenlenen tören Fransız halkından gizlendi. Resmi programa alınmayan ödül töreninin görüntüleri Fransız medyasına verilmedi. Olay Mısır devlet televizyonunda yayınlanınca ortaya çıktı. Fransız TMC kanalı tarafından da tüm dünyaya ifşa edildi. Ardından İngiliz Independent gazetesi Macron’u ağır dille eleştirdi.

SADIK SİLAH MÜŞTERİSİ

Macron’un Sisi’ye onur nişanını Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için verdiğini yazan gazete, Fransa’nın dünya ölçeğinde askeri gücünün azalması ve bölgede gücü artan Türkiye’yi kendi çıkarları için bir tehdit olarak kodlaması nedeniyle Mısır’ı el üstünde tuttuğunu vurguladı. Analizde Paris yönetiminin, Mısır’ı Türkiye’nin hedeflerine karşı koymak için bir güç olarak kullandığı belirtildi. Ayrıca Fransa’nın ekonomi ve savunma alanlarındaki işbirliğine karşı Mısır’da süregelen insan hakları ihlallerini görmezden geldiğine de dikkat çekildi.

AKDENİZ’DE İŞBİRLİĞİ

Haberde Sisi yönetiminin, Fransa’ya Doğu Akdeniz, Libya ve Sudan’daki etkinliğini korumak için yardım ettiği, Sisi’nin Elysee Sarayı’nın kendisine verdiği meşruiyetin “tadını çıkardığı” da aktarıldı. Ayrıca Mısır’da basının ve sosyal medyanın Sisi’nin Paris’teki temaslarını içeren fotoğraflarıyla dolu olduğu da aktarıldı.

FRANSA POLİSİ PKK/YPG’Lİ TERÖRİSTİ YAKALADI



Fransa İç Güvenlik Direktörlüğü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde terör operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında terör örgütü YPG saflarında uzun yıllar yer almış bir Fransız’ın da bulunduğu açıklandı. Florient D isimli teröristin YPG içinde 10 yıl kaldıktan sonra 2018’de Fransa’ya döndüğü belirtildi.

* ONURSUZ LEJYON

