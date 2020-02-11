Lavrov ve Maas, Libya krizini görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinde Libya meselesine ilişkin yapılan görüşmeler ele alınırken, "Rusya, Libya'daki tarafların anlaşmaya varmalarını teşvik etme konusundaki pozisyonunu teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Libya'nın komşu ülkelerinin ve Afrika Birliğinin pozisyonuna önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

AA