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  3. 'Latin Kings' üyeleri ABD'de yargılanıyor

'Latin Kings' üyeleri ABD'de yargılanıyor

'Latin Kings' üyeleri ABD'de yargılanıyor

ABD’de Massachusetts Eyalet Savcılığı, dünyanın en büyük suç çetelerinden biri olan ‘Latin Kings’in 62 mensubuna uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, soygun, silahlı saldırı, adam yaralama ve tanıkları tehdit etme suçlamalarında bulundu.

Onlarca üyesi tutuklanan çetenin lideri Michael Cecchetelli’nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. FBI’a göre, 1960’larda kurulan çete, karmaşık bir iç irtibat mekanizmasıyla hareket ediyor.

SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ: 4 ÖLÜ 

ABD’de önceki gün meydana gelen olayda, soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti. Soyguncular bir kargo şirketine ait kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı. Polisle çatışmaya giren 2 soyguncu, kamyon sürücüsü ve bir sivil hayatını kaybetti. 


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