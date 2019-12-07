'Latin Kings' üyeleri ABD'de yargılanıyor

Onlarca üyesi tutuklanan çetenin lideri Michael Cecchetelli’nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. FBI’a göre, 1960’larda kurulan çete, karmaşık bir iç irtibat mekanizmasıyla hareket ediyor.

SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ: 4 ÖLÜ

ABD’de önceki gün meydana gelen olayda, soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti. Soyguncular bir kargo şirketine ait kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı. Polisle çatışmaya giren 2 soyguncu, kamyon sürücüsü ve bir sivil hayatını kaybetti.