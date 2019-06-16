Latin Amerika'da milyonlarca kişi tamamen elektriksiz kaldı

Pazar sabahının erken saatlerinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi, Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Uruguay'ı tamamen elektriksiz bırakırken, sosyal medya kullanıcıları Brezilya ve Uruguay'ın bazı bölgelerinin de kesintiden etkilendiğini söyledi.

Arjantinli enerji şirketi Edesur'dan yapılan açıklamada, kesintinin elektrik bağlantı sistemindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiği, saat 07:50'deki arızanın Arjantin ve Uruguay'ı tamamen elektriksiz bıraktığı belirtildi.

"İLK DEFA OLDU"

AA'nın aktardığı bilgiye göre, şirketin sözcüsü Alejandra Martínez ise böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarına işaret etti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da, kesintiden Paraguay ve Brezilya'nın bir bölümünün etkilendiğini paylaştı.



Arjantin Enerji Bakanlığı adına konuya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, arızanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

(star.com.tr)