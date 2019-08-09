Lana Del Rey'den özel şarkı: Silahların olmadığı ABD'mi arıyorum
ABD’de geçtiğimiz cumartesi günü El Paso’daki Walmart alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Ertesi sabah da Dayton’daki meşhur bir bar yakınında silahlı saldırı sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Şüpheliler “tüfek tutan beyaz erkekler” olarak tanımlanmıştı. Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, bu saldırılarla ilgili yeni bir şarkı yazdı. “Looking for America” isimli şarkının sözleri şöyle: “Hâlâ kendi Amerika versiyonumu arıyorum. Silahların olmadığı, bayrakların özgürce dalgalanabildiği. Gökyüzünde bombaların değil, sadece havai fişeklerin olduğu, senin ve benim olduğumuz Amerika.”