Lana Del Rey'den özel şarkı: Silahların olmadığı ABD'mi arıyorum

Ertesi sabah da Dayton’daki meşhur bir bar yakınında silahlı saldırı sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Şüpheliler “tüfek tutan beyaz erkekler” olarak tanımlanmıştı. Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, bu saldırılarla ilgili yeni bir şarkı yazdı. “Looking for America” isimli şarkının sözleri şöyle: “Hâlâ kendi Amerika versiyonumu arıyorum. Silahların olmadığı, bayrakların özgürce dalgalanabildiği. Gökyüzünde bombaların değil, sadece havai fişeklerin olduğu, senin ve benim olduğumuz Amerika.”