Kuzey Kore'nin füze ateşlemesi

Kuzey Kore, dün, liderleri Kim Jong-un'un nezaretinde, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine doğru fırlattığı füzelerle, "uzun menzilli vuruş tatbikatları" düzenlediğini ileri sürdü. Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore'nin dün, "uzun menzilli vuruş araçlarını" denediği bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

KCNA'nın haberinde, "komuta merkezinde bulunan, Kuzey Kore lideri Kim'in, çeşitli uzun menzilli vuruş araçlarının tatbikatına ilişkin bir planla ilgili bilgi edindiği ve tatbikata başlama emri verdiği" bildirildi.



"Savunma birimlerinin hızlı tepki verme kabiliyetini denetlemek için tasarlanan savaş düzeni alma ve vuruş tatbikatının başarısının, herhangi bir operasyonu ve muharebeyi etkin bir şekilde yerine getirmek için tamamen hazırlıklı olan birimlerin gücünü gösterdiği" kaydedilen haberde, Kim'in "savunma birimlerinin vuruş kabiliyetini daha da artırmak için önemli görevler" ortaya koyduğu vurgulandı.



KCNA, "uzun menzilli vuruş araçlarının" detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün 2 "kısa menzilli füze" atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.



Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatını", Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

(AA)