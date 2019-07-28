Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kuzey Korenin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

Kuzey Korenin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

Kuzey Korenin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore’nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan ‘Xiang Hai Lin 8’ isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu. 

Açıklamada, “27 Temmuz’da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi ‘Xiang Hai Lin 8’in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00’da, Kaptan Verevka’nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?

PKK´ya katılacaktı! Saniye saniye takip edilip böyle yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar