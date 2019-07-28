Kuzey Korenin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı
Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore’nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan ‘Xiang Hai Lin 8’ isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, “27 Temmuz’da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi ‘Xiang Hai Lin 8’in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00’da, Kaptan Verevka’nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı
DHA