Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Kıtalararası balistik füze Hwasong-15 mi?

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Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanları (JCS), Kuzey Kore'nin en az bir adet tanımlanamayan füzeyi fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de iki yeni füze denemesi yapmış, Japonya ve Güney Kore’den yapılan açıklamada fırlatılan iki füzenin Kuzey Kore’nin doğu kıyılarında denize düştüğü belirtilmişti.

Bu gelişme, Kuzey Kore’nin tıkanan nükleer görüşmelerde Washington üzerindeki baskıyı arttırmak için silah denemelerine yeniden başlıyor olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZE OLABİLİR

Bu testin Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hwasong-15 ilk uçuşunu 28 Kasım 2017 günü gerçekleştirmişti. Uzmanlar, "Bugünkü füze testinin Hwasong-15'in ilk test günü ile aynı güne denk gelmesi ihtimalleri daha da artırıyor." yorumunda bulundu.