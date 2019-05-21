Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD'nin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduğu kargo gemisini iade etmesi çağrısında bulundu.



Kim, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, ülkesinin 17 bin tonluk "Wise Honest" adlı kuru yük gemisine el koymasını kınadı.



ABD'yi yasa dışı bu eylemiyle "uluslararası hukuku ve Kuzey Kore'nin ulusal egemenliğini ihlal etmek" ile suçlayan Kim Song, "ABD, el koyduğu kargo gemimizi gecikmeksizin iade etmek zorunda." dedi.



Kuzey Kore bandıralı kuru yük gemisi, "ihraç edilen kömür taşıyarak yaptırımları ihlal ettiği" gerekçesiyle nisan ayında Endonezya açıklarında ABD tarafından alıkonulmuştu.



ABD Adalet Bakanlığı, 9 Mayıs'ta gemiye el konulduğunu açıklamıştı.



Kuzey Kore yönetimi ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde el koyduğu gemiyi iade etmesi için gereken adımları atmasını istemişti.



Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.



AA