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  3. Kuzey Kore liderinden ABD'ye suçlama: ABD, Hanoi'deki zirvede kötü niyetli davrandı

Kuzey Kore liderinden ABD'ye suçlama: ABD, Hanoi'deki zirvede kötü niyetli davrandı

Kuzey Kore liderinden ABD'ye suçlama: ABD, Hanoi'deki zirvede kötü niyetli davrandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD'yi Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvede "kötü niyetli" olmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelmişti. İki lider arasında ikinci kez gerçekleştirilen zirve, anlaşmasız sonuçlanmıştı.

  Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentinde bir araya geldi. Kuzey Kore liderinin Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD'yi suçladığı ifade edildi. Kore yarımadasındaki barış ve güvenliğin ABD’nin tutumuna bağlı olduğunu açıklayan Kim Jong-Un, Şubat ayında gerçekleştirilen zirvede ABD’nin kötü niyetle hareket ettiğini ve yarımadadaki durumun kritik bir noktaya ulaştığını söyledi.

  Kuzey Kore lideri, "Kore yarımadasının ve bölgenin durumu durgun ve kritik bir noktada" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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