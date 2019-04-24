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Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un: Bu ziyaret başarılı ve işe yarar olacak

Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un: Bu ziyaret başarılı ve işe yarar olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Vladivostok’te bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, “Rusya’ya halkımızın samimi duyguları ile geldim. Umuyorum ki bu ziyaret başarılı ve işe yarar olacak” dedi.

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  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın gerçekleştireceği görüşme için Rusya’nın Kuzey Kore sınırına yakın kentlerinden Vladivostok’te bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Putin ile olan görüşmesinin verimli geçmesini umduğunu belirten Kuzey Kore Lideri, “Rusya’ya halkımızın samimi duyguları ile geldim. Umuyorum ki bu ziyaret başarılı ve işe yarar olacak. Putin ile yapacağımız görüşme esnasında Kore adasındaki uzlaşma meselesi üzerine ve ikili ilişkilerimiz hakkında konuşabileceğimizi umuyorum” dedi.

(İHA)

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